Путин поздравил Юмашеву с днем рождения

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
"Путин заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения", - сказали в пресс-службе.
Юмашева руководит Фондом первого президента России Бориса Ельцина. Является супругой советника Путина Валентина Юмашева.
Президент в честь дня рождения подарил Юмашевой букет цветов и сервиз.
"Так это императорский фарфор! Я очень люблю его, будем пить чай большой семьей", - сказала Юмашева, открыв подарок. Кадры поздравления показали в эфире канала "Россия 24".
При поздравлении Юмашевой присутствовала и ее мама Наина Ельцина.
Татьяна и Валентин Юмашевы