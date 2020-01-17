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Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
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РИА Новости

Путин поздравил Юмашеву с днем рождения

23:09 17.01.2020 (обновлено: 23:27 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву
Президент РФ В. Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
"Путин заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения", - сказали в пресс-службе.
Юмашева руководит Фондом первого президента России Бориса Ельцина. Является супругой советника Путина Валентина Юмашева.
Президент в честь дня рождения подарил Юмашевой букет цветов и сервиз.
"Так это императорский фарфор! Я очень люблю его, будем пить чай большой семьей", - сказала Юмашева, открыв подарок. Кадры поздравления показали в эфире канала "Россия 24".
При поздравлении Юмашевой присутствовала и ее мама Наина Ельцина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТатьяна и Валентин Юмашевы
Татьяна и Валентин Юмашевы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна и Валентин Юмашевы
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Валентин ЮмашевВладимир ПутинБорис ЕльцинМоскваРоссияОбщество
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