Москалькова отметила в речи Мишустина тему прав человека

В четверг Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель. Мишустин в четверг пообещал внести ясность по составу правительства в ближайшие дни.