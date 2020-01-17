Москалькова отметила в речи Мишустина тему прав человека

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила акцент на теме защиты прав и свобод человека в речи перед депутатами ГД нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
"В выступлении председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина крайне важным считаю акцент на защите прав человека. Забота о семье, детях, повышении качества их жизни заявлены в качестве приоритета в работе нового правительства", - написала Москалькова в Instagram.
По словам омбудсмена, реализация социальных гарантий, повышение маткапитала, обеспеченная реальными действиями система социально-адресных льгот, выплаты малообеспеченным семьям с детьми будут способствовать решению демографической проблемы.
В четверг Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель. Мишустин в четверг пообещал внести ясность по составу правительства в ближайшие дни.