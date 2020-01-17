В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией

"Два демонстранта погибли, несколько десятков пострадали в ходе столкновений с иракскими силами безопасности в Багдаде", - говорится в сообщении.

По данным иракских СМИ, столкновения произошли у моста Ас-Санак в центре иракской столицы близ площади Ат-Тахрир. По словам представителя иракских вооруженных сил, "нарушители порядка напали на блокпосты в районе ас-Санак, силы безопасности применили против них нелетальные средства".

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 400 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.