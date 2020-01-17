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В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией
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РИА Новости

В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией

22:49 17.01.2020
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© REUTERS / Alaa al-MarjaniМужчина с иракским флагом во время продолжающихся демонстраций на улицах Ирака. 12 января 2019
Мужчина с иракским флагом во время продолжающихся демонстраций на улицах Ирака. 12 января 2019
© REUTERS / Alaa al-Marjani
КАИР, 17 янв - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и более 20 пострадали в ходе столкновений с силами безопасности в столице Ирака Багдаде, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Араби ТВ".
"Два демонстранта погибли, несколько десятков пострадали в ходе столкновений с иракскими силами безопасности в Багдаде", - говорится в сообщении.
По данным иракских СМИ, столкновения произошли у моста Ас-Санак в центре иракской столицы близ площади Ат-Тахрир. По словам представителя иракских вооруженных сил, "нарушители порядка напали на блокпосты в районе ас-Санак, силы безопасности применили против них нелетальные средства".
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 400 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
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201102
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Багдад (город)ИракВ мире
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