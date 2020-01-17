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Москвичка родила в машине сотрудников ГИБДД
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РИА Новости

Москвичка родила в машине сотрудников ГИБДД

22:31 17.01.2020 (обновлено: 22:47 17.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Полицейские приняли роды у женщины в Москве, на свет появился мальчик, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Случай произошел в пятницу около 16 часов в районе 26 километра Киевского шоссе.
"Из автомобиля выбежал взволнованный пассажир-мужчина и сообщил сотрудникам ГИБДД, что в такси находится его супруга, которая вот-вот родит, и они не успевают доехать до медучреждения по причине плотного потока транспортных средств", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ГИБДД сработали оперативно и приняли решение пересадить женщину и ее супруга в патрульный автомобиль, чтобы без проблем проехать к родильному дому. Однако, отметили в ведомстве, роды у женщины начались по пути в медучреждение. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили принять их немедля, чтобы не допустить вреда здоровью женщины и ребенка.
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В ведомстве добавили, что на место была вызвана скорая помощь.
"Благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС и оказанию медицинской помощи рожавшей женщине, на свет появился мальчик, которого завернули в форменную куртку до прибытия медслужбы. Вскоре к месту событий приехала бригада скорой медицинской помощи", - заключили в Госавтоинспекции.
Женщина и младенец были переданы медикам.
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ГосавтоинспекцияГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
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