Москвичка родила в машине сотрудников ГИБДД

"Из автомобиля выбежал взволнованный пассажир-мужчина и сообщил сотрудникам ГИБДД, что в такси находится его супруга, которая вот-вот родит, и они не успевают доехать до медучреждения по причине плотного потока транспортных средств", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД сработали оперативно и приняли решение пересадить женщину и ее супруга в патрульный автомобиль, чтобы без проблем проехать к родильному дому. Однако, отметили в ведомстве, роды у женщины начались по пути в медучреждение. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили принять их немедля, чтобы не допустить вреда здоровью женщины и ребенка.