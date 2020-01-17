Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T22:31+0300
https://ria.ru/20200117/1563566162.html
Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_0:0:3217:1810_1036x0_80_0_0_96ca90dcb60356facd26d17ebffdf2a8.jpg
РИА Новости

Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

22:19 17.01.2020 (обновлено: 22:31 17.01.2020)
1053
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя правительства РФ, сообщил в пятницу кабмин ФРГ.
"Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации. Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двухсторонних отношений", - приводит кабмин ФРГ текст поздравительной телеграммы Меркель.
"Правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы на этом основании с ответственностью развивать дальше эти отношения. С надеждой ждем служащего этой цели сотрудничества с вашим правительством. Желаю вам удачи в предстоящих вам задачах", - говорится в телеграмме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Вчера, 17:52
Мишустин произвел первое назначение в правительство
3931022
Обсудить 1
Михаил МишустинАнгела МеркельГерманияРоссияПолитика
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Президент РФ В. Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву
Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
Самолет Boeing-737 Max
Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX
Автомобиль полиции
Москвичка родила в машине сотрудников ГИБДД
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу отметил роль российской журналистики в жизни общества
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Россия запустила восемь проектов программ в ООН
Конституция Российской Федерации
Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео предположил, что Путин хочет "сохранить контроль" над Россией
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Петербурга подозревают в избиении детей из ненависти к ним
Возле здания Дома правительства РФ
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Гончарук разберется с высокими премиями руководству "Нафтогаза"
Самый маленький человечек в мире любит блондинок и хотдоги.
Умер самый маленький в мире человек
Густав Климт. Девушка. 1916
Найденная в стене галереи картина Климта признана подлинником
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A
Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Число столкнувшихся в Адыгее автомобилей выросло до 34
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:34В США суд снизил сумму штрафа J&J за побочный эффект от препарата
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
Лента новостейМолния