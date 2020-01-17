Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя правительства РФ, сообщил в пятницу кабмин ФРГ.
"Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации. Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двухсторонних отношений", - приводит кабмин ФРГ текст поздравительной телеграммы Меркель.
"Правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы на этом основании с ответственностью развивать дальше эти отношения. С надеждой ждем служащего этой цели сотрудничества с вашим правительством. Желаю вам удачи в предстоящих вам задачах", - говорится в телеграмме.