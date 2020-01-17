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2020-01-17T22:15+0300
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Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX
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РИА Новости

Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX

22:15 17.01.2020
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CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8Самолет Boeing-737 Max
Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Корпорация Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении лайнера 737 MAX.
Компания сделала заявление на фоне сообщений о том, что на испытаниях системы на прошлых выходных два бортовых компьютера модели 737 MAX не могли установить связь друг с другом.
"Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации (США) над оформлением этих изменений, мы также информируем наших клиентов и поставщиков", - говорится в заявлении, которое цитирует CNBC.
Акции компании немедленно упали на 1,9% до 325,72 доллара за акцию.
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Ранее Boeing была вынуждена приостановить производство 737 MAX из-за задержки с повторным вводом лайнера в эксплуатацию. Ведущие эксплуатанты этой модели в США, включая American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines, уже объявили о том, что убрали данную модификацию из полетного расписания до июня 2020 года.
Полеты Boeing 737 MAX приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли более 360 человек. Наиболее вероятной причиной катастроф считается дефект программного обеспечения.
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