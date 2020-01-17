Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении 737 MAX

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Корпорация Корпорация Boeing подтвердила новые проблемы в программном обеспечении лайнера 737 MAX.

Компания сделала заявление на фоне сообщений о том, что на испытаниях системы на прошлых выходных два бортовых компьютера модели 737 MAX не могли установить связь друг с другом.

"Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации (США) над оформлением этих изменений, мы также информируем наших клиентов и поставщиков", - говорится в заявлении, которое цитирует CNBC

Акции компании немедленно упали на 1,9% до 325,72 доллара за акцию.

Ранее Boeing была вынуждена приостановить производство 737 MAX из-за задержки с повторным вводом лайнера в эксплуатацию. Ведущие эксплуатанты этой модели в США , включая American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines, уже объявили о том, что убрали данную модификацию из полетного расписания до июня 2020 года.