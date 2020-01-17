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Республика Саха (Якутия)
2020-01-17T21:55+0300
https://ria.ru/20200117/1563565891.html
Николаев: "многодетная семья" не должна быть синонимом "бедной семьи"
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РИА Новости

Николаев: "многодетная семья" не должна быть синонимом "бедной семьи"

21:55 17.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев считает, что пакет инициатив президента России Владимира Путина по демографии, предложенный им в послании Федеральному Собранию, является эволюционным и поможет реально поддержать семьи, "многодетная семья" не должна быть синонимом понятия "бедная семья".
Путин в послании Федеральному Собранию в среду объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.
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"Я уверен, что предложения президента по демографии дадут свой эффект. Были обозначены эволюционные вещи. Я считаю, что это все позволит реально поддержать семьи. Главная наша задача, задача власти, чтобы в нашей стране, в Якутии в частности, многодетная семья не была синонимом "бедная семья". Я считаю, что эти предложения президента позволят в этой части очень сделать очень серьезный шаг", - сказал Николаев РИА Новости.

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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВладимир ПутинЯкутияОбщество
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