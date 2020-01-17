Николаев: "многодетная семья" не должна быть синонимом "бедной семьи"

Путин в послании Федеральному Собранию в среду объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.

"Я уверен, что предложения президента по демографии дадут свой эффект. Были обозначены эволюционные вещи. Я считаю, что это все позволит реально поддержать семьи. Главная наша задача, задача власти, чтобы в нашей стране, в Якутии в частности, многодетная семья не была синонимом "бедная семья". Я считаю, что эти предложения президента позволят в этой части очень сделать очень серьезный шаг", - сказал Николаев РИА Новости.