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Минфин оценил исполнение расходов на реализацию нацпроектов
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РИА Новости

Минфин оценил исполнение расходов на реализацию нацпроектов

22:00 17.01.2020 (обновлено: 23:54 17.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства финансов России
Табличка на здании министерства финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Расходы на нацпроекты в 2019 году, по предварительным данным, исполнены на 91,4%, они составили 1,6 триллиона рублей, сообщил Минфин России.
Законом о бюджете предусматривались средства на нацпроекты в размере 1,75 триллиона рублей в 2019 году.
При этом самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроекту "Экология" — 66,3% (36,9 миллиарда рублей), "Цифровая экономика" — 73,3% (73,8 миллиарда) и "Производительность труда и поддержка занятости" — 87,1% (6,2 миллиарда рублей).
Самый высокий процент исполнения — по нацпроекту "Наука", 99,1% (37,6 миллиарда рублей), "Культура" — 99% (14 миллиардов), "Здравоохранение" — 98% (157,1 миллиарда рублей).
Министр финансов РФ Антон Силуанов
25 декабря 2019, 17:11
Силуанов рассказал о расходах бюджета по нацпроектам
Исполнение расходов по нацпроекту "Демография" составило 95,5% (498,3 миллиарда рублей), "Образование" — 91% (98,7 миллиарда), "Жилье и городская среда" — 93,8% (98,8 миллиарда), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — 97,1% (138,2 миллиарда), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 93,1% (56,4 миллиарда), "Международная кооперация и экспорт" — 89,1% (78,1 миллиарда). Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнен на 88% (306,1 миллиарда).
"Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году", — также говорится в сообщении Минфина. Соответствующие решения принимаются президиумом Cовета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин
25 декабря 2019, 16:02
Путин заявил о недопустимости подгонки показателей по нацпроектам
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НацпроектыМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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