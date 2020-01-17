Минфин оценил исполнение расходов на реализацию нацпроектов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Расходы на Расходы на нацпроекты в 2019 году, по предварительным данным, исполнены на 91,4%, они составили 1,6 триллиона рублей, сообщил Минфин России

Законом о бюджете предусматривались средства на нацпроекты в размере 1,75 триллиона рублей в 2019 году.

При этом самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроекту "Экология" — 66,3% (36,9 миллиарда рублей), "Цифровая экономика" — 73,3% (73,8 миллиарда) и "Производительность труда и поддержка занятости" — 87,1% (6,2 миллиарда рублей).

Самый высокий процент исполнения — по нацпроекту "Наука", 99,1% (37,6 миллиарда рублей), "Культура" — 99% (14 миллиардов), "Здравоохранение" — 98% (157,1 миллиарда рублей).

Исполнение расходов по нацпроекту "Демография" составило 95,5% (498,3 миллиарда рублей), "Образование" — 91% (98,7 миллиарда), "Жилье и городская среда" — 93,8% (98,8 миллиарда), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — 97,1% (138,2 миллиарда), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 93,1% (56,4 миллиарда), "Международная кооперация и экспорт" — 89,1% (78,1 миллиарда). Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнен на 88% (306,1 миллиарда).