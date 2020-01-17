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Умер самый маленький в мире человек
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РИА Новости

Умер самый маленький в мире человек

21:30 17.01.2020 (обновлено: 22:01 17.01.2020)
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© РИА Новости / Лариса Саенко Самый маленький человечек в мире любит блондинок и хотдоги.
 Самый маленький человечек в мире любит блондинок и хотдоги.
© РИА Новости / Лариса Саенко
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Самый маленький в мире человек — Хагендра Тапа Магар — скончался на 28-м году жизни, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году, при росте 67,08 сантиметра он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011-м. Хагендра был на семь сантиметров выше филиппинца Джунрей Балауинга, однако из-за заболеваний тот не может ходить и стоять без посторонней помощи.
"Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма", — сообщается на сайте.
"По словам друзей, Хагендра в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был помещен в больницу Manipal в Непале в четверг 16 января и скончался в 15:00 по местному времени в пятницу", — говорится в сообщении.
Теперь звание самого маленького человека, сохранившего мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, его рост составляет 70,21 сантиметра.
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Книга рекордов ГиннессаНепалОбществоВ мире
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