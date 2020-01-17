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Число столкнувшихся в Адыгее автомобилей выросло до 34
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РИА Новости

Число столкнувшихся в Адыгее автомобилей выросло до 34

21:23 17.01.2020
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© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
© Фото : АГН "Москва"
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Количество машин, столкнувшихся из-за тумана и гололёда под Адыгейском на трассе М-4 "Дон", выросло до 34, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
Ранее ведомство сообщило, что утром в условиях тумана и гололёда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин, погибли два человека. В дальнейшем количество авто, участвовавших в ДТП, выросло до 20-25.
Место массового ДТП на трассе М-4 Дон в Республике Адыгея
Вчера, 16:40
В Сети появилось видео с массовым ДТП на трассе в Адыгее
"Последние данные - 34 автомобиля, двое погибших, трое пострадавших", - уточнили в пресс-службе ведомства.
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Трасса М-4 "Дон"АдыгейскКраснодарАдыгеяПроисшествия
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