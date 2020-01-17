Число столкнувшихся в Адыгее автомобилей выросло до 34

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Количество машин, столкнувшихся из-за тумана и гололёда под Адыгейском на трассе М-4 "Дон", выросло до 34, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.
Ранее ведомство сообщило, что утром в условиях тумана и гололёда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин, погибли два человека. В дальнейшем количество авто, участвовавших в ДТП, выросло до 20-25.
"Последние данные - 34 автомобиля, двое погибших, трое пострадавших", - уточнили в пресс-службе ведомства.