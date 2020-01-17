Во Владимирской области эвакуировали воспитанников детского сада

ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Работники и воспитанники детского сада в Гусь-Хрустальном Владимирской области были эвакуированы в пятницу днем из-за подозрительного предмета на территории учреждения, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по региону Ирина Гавриченко.
Информация о происшествии на территории детского садика в городе Гусь-Хрустальный появилась в пятницу в одном из Telegram-каналов. На фотографии, которая иллюстрировала сообщение, был показан напоминающий взрывное устройство предмет, лежащий на снегу за решеткой забора.
"Около 16.00 (мск) поступило сообщение, что обнаружен был подозрительный предмет на территории дошкольного учреждения города Гусь-Хрустальный. Сотрудниками полиции были организованы необходимые мероприятия, обеспечена безопасность, оцеплена территория, проведена эвакуация граждан из помещений учреждения. Предмет был обследован специалистами - опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет", - сказала Гавриченко.
По ее словам, сейчас устанавливаются обстоятельства того, как подозрительный предмет попал на территорию сада.
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