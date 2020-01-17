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Во Владимирской области эвакуировали воспитанников детского сада
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РИА Новости

Во Владимирской области эвакуировали воспитанников детского сада

21:17 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Работники и воспитанники детского сада в Гусь-Хрустальном Владимирской области были эвакуированы в пятницу днем из-за подозрительного предмета на территории учреждения, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по региону Ирина Гавриченко.
Информация о происшествии на территории детского садика в городе Гусь-Хрустальный появилась в пятницу в одном из Telegram-каналов. На фотографии, которая иллюстрировала сообщение, был показан напоминающий взрывное устройство предмет, лежащий на снегу за решеткой забора.
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"Около 16.00 (мск) поступило сообщение, что обнаружен был подозрительный предмет на территории дошкольного учреждения города Гусь-Хрустальный. Сотрудниками полиции были организованы необходимые мероприятия, обеспечена безопасность, оцеплена территория, проведена эвакуация граждан из помещений учреждения. Предмет был обследован специалистами - опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет", - сказала Гавриченко.
По ее словам, сейчас устанавливаются обстоятельства того, как подозрительный предмет попал на территорию сада.
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МВД РФГусь-ХрустальныйВладимирская областьПроисшествия
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