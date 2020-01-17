Во Владимирской области эвакуировали воспитанников детского сада

"Около 16.00 (мск) поступило сообщение, что обнаружен был подозрительный предмет на территории дошкольного учреждения города Гусь-Хрустальный. Сотрудниками полиции были организованы необходимые мероприятия, обеспечена безопасность, оцеплена территория, проведена эвакуация граждан из помещений учреждения. Предмет был обследован специалистами - опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет", - сказала Гавриченко.