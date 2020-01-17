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Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран до 28 марта
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РИА Новости

Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран до 28 марта

21:16 17.01.2020
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© Flickr / BriYYZСамолет Lufthansa
Самолет Lufthansa
© Flickr / BriYYZ
БЕРЛИН, 17 янв – РИА Новости. Немецкий авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Тегеран до 28 марта из-за ситуации в области безопасности, сообщил перевозчик в пятницу.
Ранее Lufthansa заявила, что приостановка будет действовать до 20 января.
"Из-за сохраняющейся неопределенности в вопросе безопасности воздушного пространства в районе аэропорта Тегерана и иранского воздушного пространства Lufthansa приостанавливает рейс в Тегеран и из Тегерана до 28 марта 2020 года. Это также распространяется на полеты над Ираном", - сообщил концерн в Twitter.
Международные авиакомпании начали вводить ограничения на полеты в Иран и над ним после крушения украинского боинга в этой стране. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции (Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 16:31
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныТегеран (город)LufthansaИранВ мире
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