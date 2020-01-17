Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран до 28 марта

Ранее Lufthansa заявила, что приостановка будет действовать до 20 января.
"Из-за сохраняющейся неопределенности в вопросе безопасности воздушного пространства в районе аэропорта Тегерана и иранского воздушного пространства Lufthansa приостанавливает рейс в Тегеран и из Тегерана до 28 марта 2020 года. Это также распространяется на полеты над Ираном", - сообщил концерн в Twitter.
Due to the continuing unclear security situation for the airspace around Tehran airport and for Iranian airspace, Lufthansa Group airlines are suspending flights to/from Tehran until 28 March 2020 as a precaution. This also applies to the overflights over Iran.— Lufthansa News (@lufthansaNews) 17 января 2020 г.
Международные авиакомпании начали вводить ограничения на полеты в Иран и над ним после крушения украинского боинга в этой стране. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции (Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.