Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран до 28 марта

БЕРЛИН, 17 янв – РИА Новости. Немецкий авиаконцерн Немецкий авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Тегеран до 28 марта из-за ситуации в области безопасности, сообщил перевозчик в пятницу.

Ранее Lufthansa заявила, что приостановка будет действовать до 20 января.

"Из-за сохраняющейся неопределенности в вопросе безопасности воздушного пространства в районе аэропорта Тегерана и иранского воздушного пространства Lufthansa приостанавливает рейс в Тегеран и из Тегерана до 28 марта 2020 года. Это также распространяется на полеты над Ираном", - сообщил концерн в Twitter.

Due to the continuing unclear security situation for the airspace around Tehran airport and for Iranian airspace, Lufthansa Group airlines are suspending flights to/from Tehran until 28 March 2020 as a precaution. This also applies to the overflights over Iran. — Lufthansa News (@lufthansaNews) 17 января 2020 г.

Международные авиакомпании начали вводить ограничения на полеты в Иран и над ним после крушения украинского боинга в этой стране. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.