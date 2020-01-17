Небензя прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном

ООН, 17 янв – РИА Новости. Механизм разрешения споров с Ираном, запущенный Германией, Францией и Великобританией, может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вообще, это очень неудачное решение. Это очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения. Мы посылали эти сигналы накануне этого решения и сейчас говорим об этом прямо нашим европейским партнерам", - сказал Небензя.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.