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Культура
2020-01-17T21:01+0300
https://ria.ru/20200117/1563564866.html
Модельер Жан-Поль Готье анонсировал свое последнее шоу
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РИА Новости

Модельер Жан-Поль Готье анонсировал свое последнее шоу

21:01 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоказ коллекции французского модельера Жана-Поля Готье "Настоящий haute couture"
Показ коллекции французского модельера Жана-Поля Готье Настоящий haute couture
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что шоу в парижском театре Шатле 22 января, посвященное 50-летию его карьеры в модной отрасли, станет для него последним.
"Привет! Это Жан-Поль Готье. Я приглашаю тебя на 50-летие моей карьеры в театр Шатле 22 января. Придешь? Это будет большой праздник с моими друзьями, будем неплохо развлекаться!.. И сейчас я должен тебе слить кое-что: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris", - говорит Готье в ролике, размещённом в его официальном аккаунте в сети Twitter.
Жан-Поль Готье, который в апреле 2019 года отметит свой 68-й день рождения, - французский модельер, начавший свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Свою собственную коллекцию он создал в 1976 году. Он является автором сценических костюмов для представителей шоу-бизнеса, для кино и балета.
Кончита Вурст модельер Жан-Поль Готье во время показа
24 апреля 2017, 11:03Культура
Великий провокатор Жан-Поль Готье
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КультураЖан-Поль ГотьеФранцияПарижВ мире
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