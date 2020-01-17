Модельер Жан-Поль Готье анонсировал свое последнее шоу

ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что шоу в парижском театре Шатле 22 января, посвященное 50-летию его карьеры в модной отрасли, станет для него последним.
"Привет! Это Жан-Поль Готье. Я приглашаю тебя на 50-летие моей карьеры в театр Шатле 22 января. Придешь? Это будет большой праздник с моими друзьями, будем неплохо развлекаться!.. И сейчас я должен тебе слить кое-что: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris", - говорит Готье в ролике, размещённом в его официальном аккаунте в сети Twitter.
This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm— Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020
Жан-Поль Готье, который в апреле 2019 года отметит свой 68-й день рождения, - французский модельер, начавший свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Свою собственную коллекцию он создал в 1976 году. Он является автором сценических костюмов для представителей шоу-бизнеса, для кино и балета.
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