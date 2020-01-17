Модельер Жан-Поль Готье анонсировал свое последнее шоу

Жан-Поль Готье, который в апреле 2019 года отметит свой 68-й день рождения, - французский модельер, начавший свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Свою собственную коллекцию он создал в 1976 году. Он является автором сценических костюмов для представителей шоу-бизнеса, для кино и балета.