Помпео предположил, что Путин хочет "сохранить контроль" над Россией

"Похоже, что это попытка Владимира Путина обеспечить себе постоянный контроль и после того, как его нынешний срок истечет в 2024 году. Но только время точно покажет, что именно этот набор изменений, эта встряска предвещает", - сказал госсекретарь в интервью радиоведущему Тони Кацу.