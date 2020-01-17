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Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
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РИА Новости

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

20:40 17.01.2020 (обновлено: 21:58 17.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" он назвал высказывания Водонаевой бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать модель, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях.
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"Работа Водонаевой — быть эскортницей-содержанкой. Вот это, действительно, то, где люди без мозгов могут себя проявить, как это успешно делает Водонаева", — сказал Милонов.
Как отметил депутат, своими словами телеведущая оскорбила миллионы людей и "втоптала в грязь" российских матерей.

"Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не то, что она привыкла видеть в виде утренней денежки на тумбочке", — заявил он.

Милонов подчеркнул, что рождение и воспитание ребенка — это колоссальный труд, а маткапитал всего лишь "справедливая благодарность со стороны государства". Он добавил, что труд матерей не идет в сравнение с выплатами.
По мнению депутата, Водонаеву следует сослать на год на Новую Землю "за экстремизм". Как считает Милонов, Сибирь для нее — "слишком хорошее место". Он также предложил запретить телеведущей появляться в обществе и заблокировать ее инстаграм.
Поддержавших Водонаеву россиян он назвал "мерзавцами и негодяями", которых надо "отправить на каторгу".
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Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале
Ранее Алена Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране. Как заявила модель, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал. Она заметила, что прибавки и выплаты получат семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. Как считает телеведущая, чтобы вырастить детей, такие люди будут брать кредиты, с которыми не смогут расплатиться, и маткапитал станет для них "роковым".
Водонаева не первый раз привлекает к себе внимание подобными заявлениями. В конце декабря она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".
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Обсудить 12
Алена ВодонаеваВиталий МилоновГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
А я бы не сказал, что она полностью не права. Похоже, она озвучила неприятные стороны этого "закона", о которых в правительстве прекрасно знают (потому столько злобы). Людям не подачки нужны, а ясные перспективы для ответственных семей.
17 января, 22:21
Евгений Лобода
47000012
интересно а начальство думает о повышении качества жизни простых людей в том числе и культурного заполнения досуга и изменения содержания программ на телевидении или до этого руки не доходят пока
17 января, 21:39
Иван Иванов
4500015
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