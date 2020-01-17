Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" он назвал высказывания Водонаевой бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать модель, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях.

"Работа Водонаевой — быть эскортницей-содержанкой. Вот это, действительно, то, где люди без мозгов могут себя проявить, как это успешно делает Водонаева", — сказал Милонов.

Как отметил депутат, своими словами телеведущая оскорбила миллионы людей и "втоптала в грязь" российских матерей.

"Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не то, что она привыкла видеть в виде утренней денежки на тумбочке", — заявил он.

Милонов подчеркнул, что рождение и воспитание ребенка — это колоссальный труд, а маткапитал всего лишь "справедливая благодарность со стороны государства". Он добавил, что труд матерей не идет в сравнение с выплатами.

По мнению депутата, Водонаеву следует сослать на год на Новую Землю "за экстремизм". Как считает Милонов, Сибирь для нее — "слишком хорошее место". Он также предложил запретить телеведущей появляться в обществе и заблокировать ее инстаграм.

Поддержавших Водонаеву россиян он назвал "мерзавцами и негодяями", которых надо "отправить на каторгу".

Ранее Алена Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране. Как заявила модель, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал. Она заметила, что прибавки и выплаты получат семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. Как считает телеведущая, чтобы вырастить детей, такие люди будут брать кредиты, с которыми не смогут расплатиться, и маткапитал станет для них "роковым".