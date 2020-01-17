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В Мексике неизвестные атаковали патруль Минобороны
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РИА Новости

В Мексике неизвестные атаковали патруль Минобороны

20:21 17.01.2020 (обновлено: 21:01 17.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПосты полиции и армии Мексики
Посты полиции и армии Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Отряд мексиканских военнослужащих, патрулирующих местность в штате Тамаулипас на границе с США, подвергся нападению вооруженной группы лиц, в результате которого были убиты одиннадцать нападавших, сообщает издание Mañana.
"По меньшей мере, 11 гражданских лиц были убиты ответным огнём военнослужащих в результате нападения вооруженной группы из засады в районе шоссе Рейноса-Мигель Алеман, сообщило командование восьмой военной зоны минобороны", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на месте столкновения изъяты одиннадцать автоматов Калашникова и взрывчатые материалы.
Согласно официальной статистике, в Мексике в среднем ежедневно совершается вооруженное нападение на сотрудников силовых структур. В 2019 году в таких инцидентах погибли 38 служащих и 452 гражданских лица.
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ТамаулипасМехико (штат)СШАВ мире
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