Обвиняемого в получении взятки главу МВД Коми арестовали

Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников

© Фото : МВД по Республике Коми Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал на месяц главу Сыктывкарский городской суд арестовал на месяц главу МВД по республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в городском суде.

"Сыктывкарский суд Коми вынес решение об избрании меры пресечения Виктору Половникову в виде заключения под стражу сроком по 17.02.2020", - сообщил РИА Новости помощник председателя Сыктывкарского городского суда Игорь Ноговицын.

Он добавил, что обвинение Половникову уже предъявлено следствием. Защита генерал-майора полиции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

"При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения, по мнению суда, не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемого в процессе уголовного судопроизводства и не обеспечит достижение целей, предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ", - добавили в пресс-службе городского суда.

Ранее сообщалось, что суд принял решение провести заседание по избранию меры пресечения главе МВД Коми в закрытом режиме.

В четверг СК РФ сообщил, по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Виктор Половников был задержан.