Обвиняемого в получении взятки главу МВД Коми арестовали

"Сыктывкарский суд Коми вынес решение об избрании меры пресечения Виктору Половникову в виде заключения под стражу сроком по 17.02.2020", - сообщил РИА Новости помощник председателя Сыктывкарского городского суда Игорь Ноговицын.
Он добавил, что обвинение Половникову уже предъявлено следствием. Защита генерал-майора полиции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
"При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения, по мнению суда, не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемого в процессе уголовного судопроизводства и не обеспечит достижение целей, предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ", - добавили в пресс-службе городского суда.
Ранее сообщалось, что суд принял решение провести заседание по избранию меры пресечения главе МВД Коми в закрытом режиме.
В четверг СК РФ сообщил, по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Виктор Половников был задержан.
Половников возглавляет МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.