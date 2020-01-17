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Орешкин посетит форум в Давосе
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РИА Новости

Орешкин посетит форум в Давосе

20:40 17.01.2020 (обновлено: 20:45 17.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра экономического развития РФ Максим Орешкин посетит Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Как отметили в министерстве, мероприятия в рамках форума с участием Орешкина запланированы на 22-24 января.
Ранее сам Орешкин говорил журналистам, что планирует на форуме в Давосе встречи с коллегами из Франции, Турции, Швейцарии, а также Еврокомиссаром по торговле.
Юбилейный 50-тый Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.
Логотип Всемирного экономического форума в Давосе
14 января, 17:35
Российская делегация получила аккредитацию на форум в Давосе
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Экономический форум в ДавосеРоссияДавосЭкономика
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