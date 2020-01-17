Орешкин посетит форум в Давосе

Как отметили в министерстве, мероприятия в рамках форума с участием Орешкина запланированы на 22-24 января.

Ранее сам Орешкин говорил журналистам, что планирует на форуме в Давосе встречи с коллегами из Франции, Турции, Швейцарии, а также Еврокомиссаром по торговле.