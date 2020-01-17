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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-17T20:08+0300
https://ria.ru/20200117/1563563249.html
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
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РИА Новости

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

20:08 17.01.2020
4832
© Sputnik / Morad SaeedВооружённые силы Сирии ведут боевые действия
Вооружённые силы Сирии ведут боевые действия
© Sputnik / Morad Saeed
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Боренков рассказал, что боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам"* с вечера 16 января пытались прорвать позиции правительственных сил в районе нескольких населенных пунктов провинции Идлиб и Алеппо. ВС Сирии удержали занимаемые позиции.
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"При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", - сказал он.
Боренков также сообщил, что 17 января боевики с использованием БПЛА нанесли удар по позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо. Двое сирийских военных погибли, еще четверо получили ранения. Всего в столкновениях с боевиками за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 сирийских военных.
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"В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 17 января не осуществлялся", - добавил глава ЦПВС.
Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, был введен с 14.00 9 января 2020 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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