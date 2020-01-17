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СМИ сообщили о 14 жертвах разбойного нападения в Нигерии
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РИА Новости

СМИ сообщили о 14 жертвах разбойного нападения в Нигерии

20:07 17.01.2020
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© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате разбойного нападения группы вооруженных лиц в одном из населенных пунктов нигерийского штата Замфара, сообщает местная газета Daily Post со ссылкой на полицию штата.
По словам представителя полиции, инцидент произошел в среду.
Как сообщают очевидцы, более 40 человек на мотоциклах ворвались в деревню около 9 часов утра. Преступники велели жителям не покидать свои дома, стали заходить внутрь и забирать мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи, а также увели стада крупного рогатого скота и других животных.
"Они заявляли жителям, что они пришли с миссией джихада, и что любое сопротивление будет пагубной ошибкой для всей общины", - сообщает очевидец.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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