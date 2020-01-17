СМИ сообщили о 14 жертвах разбойного нападения в Нигерии

Как сообщают очевидцы, более 40 человек на мотоциклах ворвались в деревню около 9 часов утра. Преступники велели жителям не покидать свои дома, стали заходить внутрь и забирать мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи, а также увели стада крупного рогатого скота и других животных.