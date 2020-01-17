Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы

"Вы все должны знать, что грядут новые действия. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро , безусловно, знает, что мы не шутим", - сказал Помпео, выступая на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.