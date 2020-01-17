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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-17T20:06+0300
https://ria.ru/20200117/1563563177.html
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156317/17/1563171765_0:48:2773:1608_1036x0_80_0_0_12cb46284d3ccd99d5fb5c7ff64023a9.jpg
РИА Новости

Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы

20:06 17.01.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты вместе со своими союзниками в Западном полушарии будут оказывать дополнительное давление на власти Венесуэлы, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Вы все должны знать, что грядут новые действия. (Президент Венесуэлы Николас) Мадуро, безусловно, знает, что мы не шутим", - сказал Помпео, выступая на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Вчера, 13:48
Глава МИД Венесуэлы надеется на прогресс в диалоге с оппозицией
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМайк ПомпеоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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