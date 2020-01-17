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Помпео заявил, что не знал о слежке за экс-послом США на Украине
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РИА Новости

Помпео заявил, что не знал о слежке за экс-послом США на Украине

19:53 17.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ничего не знал о слежке за послом США на Украине Мари Йованович.
Ранее Нацполиция Украины возбудила несколько дел после заявления следователей палаты представителей конгресса США о возможной незаконной слежке на Украине за бывшим американским послом Йованович. Утверждается, что незаконная слежка якобы велась частными лицами по заказу граждан США.
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"Пока не началась вся эта история, насколько я помню, я ничего об этом не слышал", - сказал Помпео в эфире Hugh Hewitt Radio Show.
Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и сам президент США Дональд Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Майк ПомпеоМари ЙовановичДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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