Помпео заявил, что не знал о слежке за экс-послом США на Украине

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ничего не знал о слежке за послом США на Украине Мари Йованович.
Ранее Нацполиция Украины возбудила несколько дел после заявления следователей палаты представителей конгресса США о возможной незаконной слежке на Украине за бывшим американским послом Йованович. Утверждается, что незаконная слежка якобы велась частными лицами по заказу граждан США.
11 октября 2019, 20:38Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение
"Пока не началась вся эта история, насколько я помню, я ничего об этом не слышал", - сказал Помпео в эфире Hugh Hewitt Radio Show.
Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и сам президент США Дональд Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
16 января, 21:04Счетная палата США обвинила Белый дом в задержке помощи Украине