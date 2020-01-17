Помпео заявил, что не знал о слежке за экс-послом США на Украине

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ничего не знал о слежке за послом США на Украине Мари Йованович

Ранее Нацполиция Украины возбудила несколько дел после заявления следователей палаты представителей конгресса США о возможной незаконной слежке на Украине за бывшим американским послом Йованович. Утверждается, что незаконная слежка якобы велась частными лицами по заказу граждан США.

"Пока не началась вся эта история, насколько я помню, я ничего об этом не слышал", - сказал Помпео в эфире Hugh Hewitt Radio Show.

Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и сам президент США Дональд Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.