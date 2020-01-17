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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-17T19:48+0300
https://ria.ru/20200117/1563562848.html
Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

19:48 17.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в американской администрации задумывались о возможности нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия.
В ходе эфира Hugh Hewitt Radio Show Помпео спросили, нужны ли такие превентивные удары по ядерным объектам Ирана в свете ракетных атак со стороны исламской республики по территории других стран.
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"Это важный вопрос, над которым мы много думали", - ответил госсекретарь.
Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Иран "никогда не сможет получить ядерное оружие", а Иран в свою очередь заявлял о том, что не стремится к обладанию этим оружием.
"Мы собираемся сделать все необходимое, что должно быть сделано, чтобы гарантировать, что это заявление, это обязательство, которое, как иранцы утверждают, они сделали, является реальным, подтвержденным, проверяемым, и мы никогда не позволим этому случиться", - сказал госсекретарь.
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Конфликт США и ИранаМайк ПомпеоДональд ТрампИранСШАВ мире
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