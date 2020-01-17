Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в американской администрации задумывались о возможности нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия.
В ходе эфира Hugh Hewitt Radio Show Помпео спросили, нужны ли такие превентивные удары по ядерным объектам Ирана в свете ракетных атак со стороны исламской республики по территории других стран.
"Это важный вопрос, над которым мы много думали", - ответил госсекретарь.
Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Иран "никогда не сможет получить ядерное оружие", а Иран в свою очередь заявлял о том, что не стремится к обладанию этим оружием.
"Мы собираемся сделать все необходимое, что должно быть сделано, чтобы гарантировать, что это заявление, это обязательство, которое, как иранцы утверждают, они сделали, является реальным, подтвержденным, проверяемым, и мы никогда не позволим этому случиться", - сказал госсекретарь.