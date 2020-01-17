Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

В ходе эфира Hugh Hewitt Radio Show Помпео спросили, нужны ли такие превентивные удары по ядерным объектам Ирана в свете ракетных атак со стороны исламской республики по территории других стран.

"Мы собираемся сделать все необходимое, что должно быть сделано, чтобы гарантировать, что это заявление, это обязательство, которое, как иранцы утверждают, они сделали, является реальным, подтвержденным, проверяемым, и мы никогда не позволим этому случиться", - сказал госсекретарь.