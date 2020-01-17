Президент Бразилии уволил чиновника за цитирование Геббельса

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару принял решение снять с должности специального секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвима после публикации видео, где тот якобы цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, сообщает портал G1

В видео, опубликованном в четверг, специальный секретарь представляет новую национальную премию в области культуры и искусства, однако одна ее часть вызвала в сети ассоциации с речью Йозефа Геббельса, произнесенной 8 мая 1933 года в отеле Kaiserhof в Берлине.

"Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и будет национальным. Оно будет преисполнено эмоциями и будет одновременно императивным, оно будет глубоко связано со стремлениями нашего народа. Или его не будет вообще", - сказал Алвим.

Позже именно эти слова вызвали сильную критику, так как напомнили отрывок речи Геббельса, где тот также описывал будущее немецкого искусства. При этом, как отмечает портал, Алвим произносил свою речь под аккомпанемент оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", творчество которого высоко ценил Адольф Гитлер.

Бразильский президент заявил, что фраза секретаря по вопросам культуры была "неудачной".

"Хотя он извинился, он не может сохранить за собой эту должность ... Я подчеркиваю, что мы отвергаем идеологии геноцида и тоталитаризма, а также любые связи с ними; мы выражаем нашу полную поддержку еврейской общине, с которой мы дружим и разделяем общие ценности", - написал Болсонару в Twitter.

- Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos muitos valores em comum. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 17 января 2020 г.