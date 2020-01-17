Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу секты "бога Кузи"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал еще двоих подозреваемых - Ирину Шевченко и Владимира Кучера - по делу о мошенничестве секты "бога Кузи" и хищениях 15 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Ранее по этому же делу суд отправил в СИЗО заслуженную артистку России Анастасию Чеботареву до 2 марта.
Еще четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
О задержании семерых подозреваемых МВД сообщило в пятницу утром, они, по данным следствия, занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 годы, похитив в общей сложности "свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших".
Пресненский суд Москвы в июле 2018 года приговорил Андрея Попова (он же "бог Кузя") к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", и в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Также сроки получили три его соучастницы. Было установлено, что "бог Кузя" и его сподручные под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших деньги мошенническим путем. В ноябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание, засчитав день под арестом за полтора в колонии.
26 ноября 2018, 19:14Мосгорсуд изменил приговор по делу "бога Кузи"