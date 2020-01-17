Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T19:42+0300
https://ria.ru/20200117/1563562626.html
Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу секты "бога Кузи"
https://cdn23.img.ria.ru/images/148322/92/1483229245_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_30e4fd58e8719440bab6ac839398aefe.jpg
РИА Новости

Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу секты "бога Кузи"

19:42 17.01.2020
442
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАндрей Попов
Андрей Попов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Андрей Попов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал еще двоих подозреваемых - Ирину Шевченко и Владимира Кучера - по делу о мошенничестве секты "бога Кузи" и хищениях 15 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Ранее по этому же делу суд отправил в СИЗО заслуженную артистку России Анастасию Чеботареву до 2 марта.
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Вчера, 17:26
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Еще четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
О задержании семерых подозреваемых МВД сообщило в пятницу утром, они, по данным следствия, занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 годы, похитив в общей сложности "свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших".
Пресненский суд Москвы в июле 2018 года приговорил Андрея Попова (он же "бог Кузя") к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", и в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Также сроки получили три его соучастницы. Было установлено, что "бог Кузя" и его сподручные под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших деньги мошенническим путем. В ноябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание, засчитав день под арестом за полтора в колонии.
Здание Московского городского суда. Архивное фото
26 ноября 2018, 19:14
Мосгорсуд изменил приговор по делу "бога Кузи"
1110000
Обсудить 1
Тверской суд г. МосквыПресненский суд г. МосквыМВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Президент Бразилии уволил чиновника за цитирование Геббельса
Трасса М-4 Дон в Москве
На трассе М4 "Дон" испытали усиленный нанотрубками асфальт
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал смену правительства в России
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что не знал о слежке за экс-послом США на Украине
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео предположил, что Путин хочет "сохранить контроль" над Россией
Шведский музыкант Dr. Alban
В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что Блумберг баллотируется в президенты ради славы
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Гончарук разберется с высокими премиями руководству "Нафтогаза"
Площадь Независимости в Киеве
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
Постпред Великобритании при ООН надеется на успех конференции по Ливии
Самый маленький человечек в мире любит блондинок и хотдоги.
Умер самый маленький в мире человек
Автомобиль скорой помощи, Мексика
В Мексике два актера погибли на съемках, упав с подвесного моста
Продажа мяса
Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34В США суд снизил сумму штрафа J&J за побочный эффект от препарата
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
Лента новостейМолния