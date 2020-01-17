Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу секты "бога Кузи"

Ранее по этому же делу суд отправил в СИЗО заслуженную артистку России Анастасию Чеботареву до 2 марта.

Еще четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

О задержании семерых подозреваемых МВД сообщило в пятницу утром, они, по данным следствия, занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 годы, похитив в общей сложности "свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших".