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На трассе М4 "Дон" испытали усиленный нанотрубками асфальт
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РИА Новости

На трассе М4 "Дон" испытали усиленный нанотрубками асфальт

19:49 17.01.2020 (обновлено: 21:28 17.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТрасса М-4 "Дон" в Москве
Трасса М-4 Дон в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Модифицированный, укреплённый с добавлением нанотрубок асфальтобетон вскоре может стать стандартом строительства дорог в России, говорится в сообщении "Роснано".
Отмечается, что компания "ЭКО Груп" провела успешные испытания дорожного битума, модифицированного графеновыми нанотрубками Tuball - эта добавка произведена портфельной компанией "Роснано" OCSiAl. Минтранс РФ признал разработку перспективной, после чего была произведена укладка экспериментального участка дорожного полотна с нанотрубками на федеральной трассе М4, поясняет "Роснано".
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"Первый в мире экспериментальный участок дорожного полотна с графеновыми нанотрубками уже уложен на федеральной трассе М4 "Дон". Испытания показали повышение устойчивости к образованию колеи и трещин на 67%", - также сообщает госкорпорация.
"Экспертный совет при министерстве транспорта РФ, при участии экспертов из различных министерств и ведомств признал разработку "ЭКО Груп" по модификации асфальтобетона инновационной, одобрил ее применение в дорожном строительстве и рекомендовал рассмотреть вопрос ее применения в дорожном строительстве", - отмечает гендиректор "ЭКО Груп" Александр Грейз.
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"Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть, которая улучшает комплекс физико-механических свойств: колеестойкость, температуру размягчения, предел прочности при сжатии и усталостную долговечность. Это существенно повышает эксплуатационные характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах", - пояснил вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков.
В результате асфальтобетон, содержащий в своем составе битум с нанотрубками Tuball, демонстрируют рост устойчивости к образованию колеи на 67%, а устойчивость к усталостному трещинообразованию возрастает на 67,5%, подсчитали в "Роснано". И следующий шаг на пути применения разработки в масштабах страны — проектирование дорожной сети с упрочненным с помощью нанотрубок покрытием, уточняет представитель "ЭКО Груп".
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