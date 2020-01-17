На трассе М4 "Дон" испытали усиленный нанотрубками асфальт

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Модифицированный, укреплённый с добавлением нанотрубок асфальтобетон вскоре может стать стандартом строительства дорог в России, говорится в сообщении Модифицированный, укреплённый с добавлением нанотрубок асфальтобетон вскоре может стать стандартом строительства дорог в России, говорится в сообщении "Роснано"

Отмечается, что компания "ЭКО Груп" провела успешные испытания дорожного битума, модифицированного графеновыми нанотрубками Tuball - эта добавка произведена портфельной компанией "Роснано" OCSiAl. Минтранс РФ признал разработку перспективной, после чего была произведена укладка экспериментального участка дорожного полотна с нанотрубками на федеральной трассе М4, поясняет "Роснано".

"Первый в мире экспериментальный участок дорожного полотна с графеновыми нанотрубками уже уложен на федеральной трассе М4 "Дон" . Испытания показали повышение устойчивости к образованию колеи и трещин на 67%", - также сообщает госкорпорация.

"Экспертный совет при министерстве транспорта РФ, при участии экспертов из различных министерств и ведомств признал разработку "ЭКО Груп" по модификации асфальтобетона инновационной, одобрил ее применение в дорожном строительстве и рекомендовал рассмотреть вопрос ее применения в дорожном строительстве", - отмечает гендиректор "ЭКО Груп" Александр Грейз.

"Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть, которая улучшает комплекс физико-механических свойств: колеестойкость, температуру размягчения, предел прочности при сжатии и усталостную долговечность. Это существенно повышает эксплуатационные характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах", - пояснил вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков.