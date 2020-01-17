МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Англо-голландский нефтегазовый концерн Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell заинтересован в расширении деятельности в России , сообщил журналистам председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.

"Нас интересует и то, и другое, очевидно. И нефть, и газ. Мы расширяем интерес в Западной Сибири и наша цель - расти дальше", - сказал он, отвечая на вопрос об интересе компании в развитии деятельности в России.

Он добавил, что компанию интересуют также российские СПГ-проекты.

По словам заместителя генерального директора "Газпром нефти" Вадима Яковлева, компания готова привлечь партнеров в проект по разработке ачимовских залежей Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, интересантом, в частности, является Shell. Он также отметил, что Shell интересуется партнерством на шельфе Сахалина.