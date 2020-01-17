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Shell заинтересован в расширении деятельности в России
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РИА Новости

Shell заинтересован в расширении деятельности в России

19:12 17.01.2020
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© AP Photo / Peter DejongФлаг компании Shell
Флаг компании Shell
© AP Photo / Peter Dejong
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell заинтересован в расширении деятельности в России, сообщил журналистам председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.
"Нас интересует и то, и другое, очевидно. И нефть, и газ. Мы расширяем интерес в Западной Сибири и наша цель - расти дальше", - сказал он, отвечая на вопрос об интересе компании в развитии деятельности в России.
Он добавил, что компанию интересуют также российские СПГ-проекты.
По словам заместителя генерального директора "Газпром нефти" Вадима Яковлева, компания готова привлечь партнеров в проект по разработке ачимовских залежей Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, интересантом, в частности, является Shell. Он также отметил, что Shell интересуется партнерством на шельфе Сахалина.
"Газпром нефть" ранее открыла новое месторождение на Аяшском участке на шельфе Охотского моря с геологическими запасами свыше 137 миллионов тонн нефтяного эквивалента и дала ему название "Тритон". В 2017 году было открыто месторождение "Нептун", одно из крупнейших на сахалинском шельфе, его запасы составили 415 миллионов тонн нефти по категориям С1+С2. Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 километрах от береговой линии.
Дмитрий Козак
25 декабря 2019, 11:48
Козак не видит оснований для существенного роста цен на бензин
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