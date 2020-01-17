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Суд зарегистрировал иск Эренцена Манжеева к Виктору и Елене Батуриным
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РИА Новости

Суд зарегистрировал иск Эренцена Манжеева к Виктору и Елене Батуриным

19:04 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу зарегистрировал иск Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина, к своему подопечному Батурину и его сестре Елене Батуриной, бывшей владелице компании "Интеко", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск к производству не принят, его основания в карточке дела пока не указаны. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, речь идет об иске, который арбитражный суд Калмыкии в декабре выделил в отдельное производство из дела о банкротстве Батурина и передал для рассмотрения в столичный арбитражный суд. В обращении в калмыцкий суд Манжеев, согласно определению суда, требовал признать недействительной сделку отчуждения 24% акций "Интеко", совершенную Еленой Батуриной 12 октября 2011 года, и применить последствия её недействительности.
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По мнению Манжеева, оспариваемая сделка совершена Батуриной произвольно, в одностороннем порядке и безвозмездно. Управляющий ссылался на выводы Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, который в декабре 2017 года, как полагает истец, установил факт отсутствия 25 июня 2001 года сделки отчуждения Батуриным 25% акций "Интеко" в пользу сестры. Манжеев оспаривал и эту сделку, но суды отклонили иск, так как пришли к выводу, что пропущен срок исковой давности.
В то же время апелляционный суд установил ряд важных обстоятельств - в частности, что Батурин изначально владел 50% акций, в феврале 2001 года в реестре акционеров "Интеко" зарегистрирован переход прав на 25% его акций к двоюродной сестре Наталье Батуриной, а 25 июня 2001 года – переход еще 25% к родной сестре Елене. В 2002 году в реестре зафиксирован переход 1% акций обратно от Елены к Батурину.
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Между тем, как установил суд, в реестре отсутствуют сведения, на основании чего появилась запись о сделке 25 июня, - нет ни двустороннего договора в письменной форме, ни передаточного распоряжения Батурина, а запись в реестре сделана неустановленными лицами без подписей уполномоченных лиц и печати "Интеко". В результате суд пришел к выводу, что "установить факт прекращения права собственности Батурина В.Н. на 15 000 акций (далее 25% пакета акций АО "Интеко" (ЗАО "Интеко") по представленным доказательствам не представляется возможным".
На передаче дела по иску Манжеева об оспаривании отчуждения 24% акций из суда в Калмыкии в столичный суд настаивали Батурина и "Интеко", привлеченное к делу третьим лицом. По их мнению, спор носит корпоративный характер и должен разрешаться по месту нахождения "Интеко".
Манжеев 10 января заявил о намерении продолжать оспаривать сделку перехода 25% акций "Интеко" от Батурина к Батуриной. В его сообщении для СМИ говорилось, что собранная им информация дает все основания полагать, что у Батуриной есть долг перед братом в связи с приобретением 25% акций ЗАО "Интеко". Манжеев заявлял о планах взыскать этот долг в интересах всех кредиторов Батурина, включая Федеральную налоговую службу (ФНС) России, Россельхозбанк, компанию "Саррио" и другие.
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Виктор БатуринЕлена БатуринаРоссияОбщество
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