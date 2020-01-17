Суд зарегистрировал иск Эренцена Манжеева к Виктору и Елене Батуриным

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу зарегистрировал иск Эренцена Манжеева, финансового управляющего Арбитражный суд Москвы в пятницу зарегистрировал иск Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина , к своему подопечному Батурину и его сестре Елене Батуриной , бывшей владелице компании "Интеко", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск к производству не принят, его основания в карточке дела пока не указаны. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, речь идет об иске, который арбитражный суд Калмыкии в декабре выделил в отдельное производство из дела о банкротстве Батурина и передал для рассмотрения в столичный арбитражный суд. В обращении в калмыцкий суд Манжеев, согласно определению суда, требовал признать недействительной сделку отчуждения 24% акций "Интеко", совершенную Еленой Батуриной 12 октября 2011 года, и применить последствия её недействительности.

По мнению Манжеева, оспариваемая сделка совершена Батуриной произвольно, в одностороннем порядке и безвозмездно. Управляющий ссылался на выводы Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, который в декабре 2017 года, как полагает истец, установил факт отсутствия 25 июня 2001 года сделки отчуждения Батуриным 25% акций "Интеко" в пользу сестры. Манжеев оспаривал и эту сделку, но суды отклонили иск, так как пришли к выводу, что пропущен срок исковой давности.

В то же время апелляционный суд установил ряд важных обстоятельств - в частности, что Батурин изначально владел 50% акций, в феврале 2001 года в реестре акционеров "Интеко" зарегистрирован переход прав на 25% его акций к двоюродной сестре Наталье Батуриной, а 25 июня 2001 года – переход еще 25% к родной сестре Елене. В 2002 году в реестре зафиксирован переход 1% акций обратно от Елены к Батурину.

Между тем, как установил суд, в реестре отсутствуют сведения, на основании чего появилась запись о сделке 25 июня, - нет ни двустороннего договора в письменной форме, ни передаточного распоряжения Батурина, а запись в реестре сделана неустановленными лицами без подписей уполномоченных лиц и печати "Интеко". В результате суд пришел к выводу, что "установить факт прекращения права собственности Батурина В.Н. на 15 000 акций (далее 25% пакета акций АО "Интеко" (ЗАО "Интеко") по представленным доказательствам не представляется возможным".

На передаче дела по иску Манжеева об оспаривании отчуждения 24% акций из суда в Калмыкии в столичный суд настаивали Батурина и "Интеко", привлеченное к делу третьим лицом. По их мнению, спор носит корпоративный характер и должен разрешаться по месту нахождения "Интеко".