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Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
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РИА Новости

Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С

18:56 17.01.2020
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© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
МОСКВА, 17 янв - ПАО "Аэрофлот" Аэрофлот приступил к поэтапному переводу международных рейсов в новый Терминал С, открывшийся сегодня в Международном аэропорту Шереметьево. С открытием терминала начинается прием и отправка рейсов в Хельсинки, Дрезден и Бухарест.
К середине июня завершится основной этап перевода рейсов в Терминал С. Начиная с октября, Аэрофлот планирует обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов. Для реализации этого процесса была заранее создана совместная рабочая группа Аэрофлота и Шереметьево, сформированы график и программа тестирования.
Терминал С площадью более 127, 3 тыс. м2 в рамках Северного терминального комплекса интегрируется с уже введенным в эксплуатацию Терминалом B, куда Аэрофлот ранее уже перевел свои внутренние рейсы. Пропускная способность Терминала C – 20 млн пассажиров в год. Его ввод в строй вместе с открытием в сентябре прошлого года третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево создает качественно новые условия для операционной деятельности Группы "Аэрофлот".
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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