Главы МИД Ирана и Канады обсудили крушение украинского Boeing

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу провел с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем встречу в столице Омана Маскате, стороны обсудили трагедию с украинским самолетом, сбитым в Иране , сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны вновь выразили сожаление по поводу крушения украинского самолета и обсудили консульское, техническое и юридическое сотрудничество между Ираном и странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению, группы экспертов внешнеполитических ведомств Ирана и Канады намерены продолжить сотрудничество по этому вопросу. Зариф и Шампань также договорились провести еще одну встречу в ближайшем будущем.

В заявлении отмечается, что встреча глав МИД состоялась по просьбе канадской стороны.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.