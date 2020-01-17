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Главы МИД Ирана и Канады обсудили крушение украинского Boeing
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РИА Новости

Главы МИД Ирана и Канады обсудили крушение украинского Boeing

18:56 17.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу провел с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем встречу в столице Омана Маскате, стороны обсудили трагедию с украинским самолетом, сбитым в Иране, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
"Стороны вновь выразили сожаление по поводу крушения украинского самолета и обсудили консульское, техническое и юридическое сотрудничество между Ираном и странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Согласно заявлению, группы экспертов внешнеполитических ведомств Ирана и Канады намерены продолжить сотрудничество по этому вопросу. Зариф и Шампань также договорились провести еще одну встречу в ближайшем будущем.
В заявлении отмечается, что встреча глав МИД состоялась по просьбе канадской стороны.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили 11 января, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 18:03
Украина повторно попросила Иран предоставить бортовые самописцы Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМИД КанадыИранВ мире
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На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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