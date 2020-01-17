Госдеп отказался комментировать угрозы ввести пошлины на авто из ЕС

"Мы не комментируем по пошлинам. Не могу подтвердить, не могу опровергнуть это", - сказал Хук в ходе брифинга.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на европейских официальных лиц, знакомых с переговорами, сообщила, что администрация Трампа грозила ввести пошлины на автомобили из ЕС до того, как Германия, Франция и Великобритания ввели механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. По словам официальных лиц, США ввели бы пошлины в размере 25% на автомобили из Европы в том случае, если бы Германия, Франция и Великобритания не инициировали механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном, сообщало WP.