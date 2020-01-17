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Госдеп отказался комментировать угрозы ввести пошлины на авто из ЕС
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РИА Новости

Госдеп отказался комментировать угрозы ввести пошлины на авто из ЕС

18:53 17.01.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Госдеп США не комментирует информацию о том, что администрация президента Дональда Трампа грозила ввести пошлины в размере 25% на автомобили из ЕС в случае, если евротройка - Германия, Франция и Великобритания - продолжит поддерживать соглашение с Ираном, заявил журналистам спецпредставитель США по ИРИ Брайан Хук.
"Мы не комментируем по пошлинам. Не могу подтвердить, не могу опровергнуть это", - сказал Хук в ходе брифинга.
Брюно Ле Мэр
3 декабря 2019, 14:59
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
Ранее газета Washington Post со ссылкой на европейских официальных лиц, знакомых с переговорами, сообщила, что администрация Трампа грозила ввести пошлины на автомобили из ЕС до того, как Германия, Франция и Великобритания ввели механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. По словам официальных лиц, США ввели бы пошлины в размере 25% на автомобили из Европы в том случае, если бы Германия, Франция и Великобритания не инициировали механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном, сообщало WP.
Позднее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила информацию СМИ о существовании таких угроз.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
3 ноября 2019, 17:51
США могут отложить введение пошлин на автомобили из ЕС, сообщили СМИ
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Дональд ТрампГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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