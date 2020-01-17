В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве

"Депутат в своих обращениях требует объяснений относительно пребывания на территории Украины певца Dr. Alban и русского блогера Александры Митрошиной. Обе персоны посещали ранее временно оккупированный Крым в обход украинских пунктов пропуска, что противоречит украинскому законодательству", - говорится в заявлении на сайте партии.

Митрошина приехала в Киев 6 января, чтобы провести лекцию. На этом мероприятии произошла потасовка, в результате нескольких человек задержали. Позже погранслужба на три года запретила Митрошиной въезд на Украину.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".