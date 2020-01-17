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В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве
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РИА Новости

В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве

18:38 17.01.2020
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CC BY 2.0 / Marco Maas / Dr AlbanШведский музыкант Dr. Alban
Шведский музыкант Dr. Alban
CC BY 2.0 / Marco Maas / Dr Alban
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Депутат партии "Голос" Соломия Бобровская требует объяснений от Службы безопасности Украины и офиса президента о нахождении певца Dr. Alban и российского блогера Александры Митрошиной, ранее побывавших в Крыму, на территории страны.
"Депутат в своих обращениях требует объяснений относительно пребывания на территории Украины певца Dr. Alban и русского блогера Александры Митрошиной. Обе персоны посещали ранее временно оккупированный Крым в обход украинских пунктов пропуска, что противоречит украинскому законодательству", - говорится в заявлении на сайте партии.
Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в центре Киева
16 октября 2019, 22:29
"Поднадоевшая истерия". В России осудили новый запрет Киева для артистов
Ранее Dr. Alban, которому был запрещен въезд на Украину после концерта в Крыму, приехал в Киев и выступил в шоу "Вечерний квартал". Артист написал в Instagram, что смог приехать в Киев после вмешательства президента Владимира Зеленского. В погранслужбе заявили, что певец приехал в Киев в соответствии с законодательством и запрета правоохранительных органов на его пропуск не было.
Митрошина приехала в Киев 6 января, чтобы провести лекцию. На этом мероприятии произошла потасовка, в результате нескольких человек задержали. Позже погранслужба на три года запретила Митрошиной въезд на Украину.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Певец Валерий Сюткин
16 января, 16:36Сказано в эфире
Фейк на ровном месте. Сюткин рассказал о своих "концертах" на УкраинеВ Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову. В эфире радио Sputnik Сюткин прокомментировал это сообщение.
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Dr.AlbanСитуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийКрымУкраинаВ мире
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