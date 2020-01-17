Трамп считает, что Блумберг баллотируется в президенты ради славы

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент Дональд Трамп считает, что миллиардер Майкл Блумберг баллотируется в президенты лишь в погоне за славой.
"Реклама мини-Майка Блумберга специально неверна, это для него лишь дорогостоящий рекламный проект, чтобы попасть в игру", - написал Трамп в Twitter в пятницу.
"Никто за многие годы не сделал для США того, что я сделал для США, включая самое замечательное состояние экономики в истории, восстановление наших вооруженных сил, крупнейшие в истории сокращения налогов и регулирования, вторую поправку", - добавил Трамп, которого в свое время также обвиняли в том, что он баллотировался в президенты не для победы, а для саморекламы.
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг вступил в президентскую гонку на стороне демократов позже других основных кандидатов. Однако Блумберг располагает практически неограниченными финансовыми ресурсами. В отличие от других кандидатов, ориентирующихся на пожертвования, Блумберг тратит средства из собственного состояния, которое превышает 50 миллиардов долларов. По различным оценкам, Блумберг потратил на рекламу уже более 200 миллионов долларов. Ранее Блумберг заявлял, что готов пожертвовать до 1 миллиарда долларов, лишь бы Трампа не переизбрали президентом.