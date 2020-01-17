Трамп считает, что Блумберг баллотируется в президенты ради славы

"Никто за многие годы не сделал для США того, что я сделал для США, включая самое замечательное состояние экономики в истории, восстановление наших вооруженных сил, крупнейшие в истории сокращения налогов и регулирования, вторую поправку", - добавил Трамп, которого в свое время также обвиняли в том, что он баллотировался в президенты не для победы, а для саморекламы.