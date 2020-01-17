В ООН почтили память погибших при землетрясении на Гаити в 2010 году

ООН, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники ООН во главе с генсеком организации Антониу Гутеррешем почтили память погибших при землетрясении на Гаити в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память сотен тысяч гаитян, которые погибли в результате разрушительного землетрясения 12 января 2010 года, и выразить наши соболезнования и солидарность с миллионами, которые продолжают страдать от последствий этой трагедии", - сказал Гутерреш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он отметил огромные масштабы случившейся трагедии. "Сегодня отсутствие безопасности и медленный экономический рост способствуют росту социальной напряженности и ухудшению гуманитарной ситуации. Я призываю гаитян разрешить свои разногласия путем диалога и противостоять любой эскалации, которая может обратить вспять достижения прошлого десятилетия", - заявил генсек.

12 января 2010 года столицу республики Гаити Порт-о-Пренс сотрясли два мощных подземных толчка магнитудой 7,0 и 5,9 балла. Эпицентр толчков находился недалеко от берега, очаг залегал на глубине около 30 километров, всего в 15 километрах к юго-западу от столицы. По данным Геологической службы США, землетрясения произошли на границе Карибской и Северо-Американской литосферных плит. За сутки столицу трясло 30 раз. Первый самый сильный удар стихия нанесла вечером, толчки продолжались всю ночь. По разным оценкам, жертвами землетрясения стали от 220 до 300 тысяч человек, пострадали около 3 миллионов человек.