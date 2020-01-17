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В Красноярском крае в ДТП погибла семья из трех человек
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РИА Новости

В Красноярском крае в ДТП погибла семья из трех человек

18:27 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Мужчина, женщина и их 17-летняя дочь погибли в ДТП на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По предварительным данным, в пятницу вечером на 569-м километре федеральной трассы Р-257 "Енисей" Ермаковского района водитель автомобиля Nissan при обгоне грузового автомобиля КамАЗ допустил с ним столкновение с последующим столкновением с автомобилем Hyundai, который двигался во встречном направлении.
"Сотрудники полиции Ермаковского района устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Сотрудники полиции установили их личности, ими оказалась семья: 51-летний мужчина, 48-летняя женщина и их 17-летняя дочь, которые ехали из Абакана в Кызыл", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоиснпекции и следственно-оперативной группы.
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Красноярский крайЕрмаковский районПроисшествия
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