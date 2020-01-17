В Красноярском крае в ДТП погибла семья из трех человек

"Сотрудники полиции Ермаковского района устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Сотрудники полиции установили их личности, ими оказалась семья: 51-летний мужчина, 48-летняя женщина и их 17-летняя дочь, которые ехали из Абакана в Кызыл", - говорится в сообщении.