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Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
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РИА Новости

Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо

18:26 17.01.2020
11157
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПродажа мяса
Продажа мяса
© РИА Новости / Стрингер
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Продажа мяса. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья. Об этом пишет портал E1.RU.
Красное мясо содержит канцерогены, поэтому употреблять его следует в ограниченном количестве, сказала врач. По ее словам, суточная норма этого продукта — не более 70 граммов, а недельный максимум полкило.
Барташевич заявила, что мясо является чужеродным белком, а наибольший вред от него возникает при жарке — из высокой термической нагрузки и наличия растительных масел.
"Вот вам и канцерогены, сплав коагулированного белка, который несет на себе чужеродную роль, вызывает провокацию клеток ЖКТ с высоким риском онкологии", — пояснила диетолог.
Она призвала запекать мясо, тушить, но ни в коем случае не доводить до образования жирной жареной корки. Кроме того, опасны и полусырые способы приготовления — тартар и бифштекс с кровью.
Сырокопченая колбаса
5 января, 03:11
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
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Галина БарташевичЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
По мере роста цен вредным для россиян по версии Минздрава будет становиться все... ну разве что окромя жмыха и лебеды)))
17 января, 18:34
big_medved
28220011
Другого от диетологов и ждать не приходится, после того, как Китай открыл свой рынок для российской говядины. Все как всегда - чего мало на рынке, то и вредно.
17 января, 18:54
MFMike Fauley
1031016
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