Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Диетолог-гастроэнтеролог Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья. Об этом пишет портал E1.RU

Красное мясо содержит канцерогены, поэтому употреблять его следует в ограниченном количестве, сказала врач. По ее словам, суточная норма этого продукта — не более 70 граммов, а недельный максимум полкило.

Барташевич заявила, что мясо является чужеродным белком, а наибольший вред от него возникает при жарке — из высокой термической нагрузки и наличия растительных масел.

"Вот вам и канцерогены, сплав коагулированного белка, который несет на себе чужеродную роль, вызывает провокацию клеток ЖКТ с высоким риском онкологии", — пояснила диетолог.