Посольство России прокомментировало порчу памятника Пушкину в Минске

"Внимательно отслеживаем ситуацию с актом вандализма в отношении памятника А.С. Пушкину в Минске. Благодарим правоохранительные органы Беларуси за оперативную реакцию. Как нам сообщили в ГУВД Минска, в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и предпринимают необходимые меры по установлению лиц, причастных к инциденту", - сказал РИА Новости пресс-секретарь.

По его словам, "поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение".

Маскалев подчеркнул, что этот величайший русский поэт внес вклад в развитие мировой поэзии и почитаем не только в России, но и по всему миру. Он заметил, что в том числе именем этого поэта названы улиц и скверы во многих белорусских городах, памятники Пушкину установлены в Минске, Витебске, Гомеле, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, а в октябре прошлого года памятник был открыт в белорусском Бресте.