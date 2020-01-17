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Посольство России прокомментировало порчу памятника Пушкину в Минске
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РИА Новости

Посольство России прокомментировало порчу памятника Пушкину в Минске

18:20 17.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Рудаков / Перейти в фотобанкПосольство России в Минске
Посольство России в Минске
© РИА Новости / Михаил Рудаков
Перейти в фотобанк
Посольство России в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Посольство России в Белоруссии отслеживает ситуацию с актом вандализма в отношении памятника поэту Александру Пушкину в Минске, инцидент вызывает огромное сожаление и недоумение, заявил в пятницу пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.
Как ранее передало агентство "Минск-Новости", неизвестные раскрасили красной краской руки на памятнике Пушкину, установленном в сквере возле гостиницы "Беларусь".
"Внимательно отслеживаем ситуацию с актом вандализма в отношении памятника А.С. Пушкину в Минске. Благодарим правоохранительные органы Беларуси за оперативную реакцию. Как нам сообщили в ГУВД Минска, в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и предпринимают необходимые меры по установлению лиц, причастных к инциденту", - сказал РИА Новости пресс-секретарь.
По его словам, "поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение".
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Маскалев подчеркнул, что этот величайший русский поэт внес вклад в развитие мировой поэзии и почитаем не только в России, но и по всему миру. Он заметил, что в том числе именем этого поэта названы улиц и скверы во многих белорусских городах, памятники Пушкину установлены в Минске, Витебске, Гомеле, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, а в октябре прошлого года памятник был открыт в белорусском Бресте.
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Посольство РФ в БелоруссииАлександр ПушкинМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это не люди портят подобные памятники, а животные!
17 января, 18:29
Läc Mash
1400000
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