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Экс-заммэру Ярославля предъявили обвинение по делу о взятке
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РИА Новости

Экс-заммэру Ярославля предъявили обвинение по делу о взятке

18:11 17.01.2020
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© Фото : страница Рината Бадаева в InstagramРинат Бадаев
Ринат Бадаев
© Фото : страница Рината Бадаева в Instagram
Ринат Бадаев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Бывшему вице-мэру Ярославля по градостроительству Ринату Бадаеву предъявили обвинение в "откате" в 1,2 миллиона рублей за покровительство коммерческой фирме, рассказали РИА Новости в пятницу в областной прокуратуре.
Сегодня уже бывшего чиновника заключили в СИЗО на два месяца. Из мэрии его уволили.
"Находясь на своей должности, в период с лета 2019 года он договорился с представителем ООО о передаче ему 10% от заключения муниципальных контрактов и договоров за общее покровительство с его стороны. Он пообещал своевременную приемку и оплату выполненных работ", - заявила начальница отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Любовь Никитина.
На сегодняшний день фирма заключила муниципальных контрактов на сумму 12 миллионов рублей, "то есть он обвиняется в получении взятки в 1,2 миллиона рублей".
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
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"Из них 390 тысяч рублей он уже получил, а оставшуюся сумму не смог получить, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - подчеркнула представитель прокуратуры.
За последнее десятилетие несколько чиновников мэрии Ярославля были осуждены за коррупцию. Самый высокопоставленный из них – бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, чье уголовное дело получило огромный общественный резонанс, учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев.
Суд согласился с версией следствия, что Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.
Летом 2016 года бывший мэр получил 12,5, а его помощник Алексей Лопатин - семь лет колонии.
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев
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СМИ: замглавы Минтранса сообщил в СК о взятке
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Алексей ЛопатинЕвгений УрлашовЯрославльОбщество
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