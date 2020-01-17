Экс-заммэру Ярославля предъявили обвинение по делу о взятке

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Бывшему вице-мэру Бывшему вице-мэру Ярославля по градостроительству Ринату Бадаеву предъявили обвинение в "откате" в 1,2 миллиона рублей за покровительство коммерческой фирме, рассказали РИА Новости в пятницу в областной прокуратуре.

Сегодня уже бывшего чиновника заключили в СИЗО на два месяца. Из мэрии его уволили.

"Находясь на своей должности, в период с лета 2019 года он договорился с представителем ООО о передаче ему 10% от заключения муниципальных контрактов и договоров за общее покровительство с его стороны. Он пообещал своевременную приемку и оплату выполненных работ", - заявила начальница отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Любовь Никитина.

На сегодняшний день фирма заключила муниципальных контрактов на сумму 12 миллионов рублей, "то есть он обвиняется в получении взятки в 1,2 миллиона рублей".

"Из них 390 тысяч рублей он уже получил, а оставшуюся сумму не смог получить, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - подчеркнула представитель прокуратуры.

За последнее десятилетие несколько чиновников мэрии Ярославля были осуждены за коррупцию. Самый высокопоставленный из них – бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов , чье уголовное дело получило огромный общественный резонанс, учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев.

Суд согласился с версией следствия, что Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.