Врач рассказал, что деторождение продлевает жизнь

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Деторождение и грудное вскармливание являются профилактикой многих заболеваний и увеличивают продолжительность жизни женщины, рассказал журналистам главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Деторождение и грудное вскармливание являются профилактикой многих заболеваний и увеличивают продолжительность жизни женщины, рассказал журналистам главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев в рамках Ассамблеи "Здоровая Москва".

"Само деторождение, само материнство и грудное вскармливание являются профилактикой многих заболеваний и увеличивают продолжительность жизни. Оно является профилактикой онкологических заболеваний органов женской репродуктивной сферы",- сказал Оленев.

Он также отметил, что именно деторождение позволяет снизить вероятность заболеваний в более старшем возрасте.

"И поэтому я двумя руками хотел бы поддержать женщин, которые стоят перед репродуктивным выбором. И чем раньше они сделают это, тем проще этот процесс у них пройдет",- заключил Оленев.

XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.