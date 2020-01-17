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Врач рассказал, что деторождение продлевает жизнь
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РИА Новости

Врач рассказал, что деторождение продлевает жизнь

18:03 17.01.2020
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© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
Новорожденные дети. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Деторождение и грудное вскармливание являются профилактикой многих заболеваний и увеличивают продолжительность жизни женщины, рассказал журналистам главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев в рамках Ассамблеи "Здоровая Москва".
"Само деторождение, само материнство и грудное вскармливание являются профилактикой многих заболеваний и увеличивают продолжительность жизни. Оно является профилактикой онкологических заболеваний органов женской репродуктивной сферы",- сказал Оленев.
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Он также отметил, что именно деторождение позволяет снизить вероятность заболеваний в более старшем возрасте.
"И поэтому я двумя руками хотел бы поддержать женщин, которые стоят перед репродуктивным выбором. И чем раньше они сделают это, тем проще этот процесс у них пройдет",- заключил Оленев.
XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.
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