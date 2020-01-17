Суд вынес приговор водителю автобуса за смертельное ДТП под Воронежем

Сотрудники МЧС и медики на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон"

ВОРОНЕЖ, 17 янв — РИА Новости. Суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя автобуса из Карачаево-Черкессию, который в сентябре 2018 года столкнулся в Воронежской области с другим автобусом, в результате чего погибли шесть человек, сообщает в пятницу прокуратура Суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя автобуса из Карачаево-Черкессию, который в сентябре 2018 года столкнулся в Воронежской области с другим автобусом, в результате чего погибли шесть человек, сообщает в пятницу прокуратура Воронежской области

Инцидент произошел 18 сентября 2018 года в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель устранял техническую неисправность. В этот автобус врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте, еще двое пассажиров скончались в больнице.

По факту ДТП полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигурантом дела стал 57-летний водитель Neoplan, житель Карачаево-Черкессии.

"Сегодня, 17 января 2020 года, Новоусманским районным судом Воронежской области рассмотрено уголовное дело в отношении 57-летнего Куджева Султана ... Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры района, назначил Куджеву наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.