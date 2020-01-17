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Религия и мировоззрение
2020-01-17T17:54+0300
https://ria.ru/20200117/1563558041.html
Международная кампания против антисемитизма запущена в соцсетях
https://cdn23.img.ria.ru/images/155765/14/1557651449_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4a9a6b1a3e51615e1a459c008402eb38.jpg
РИА Новости

Международная кампания против антисемитизма запущена в соцсетях

17:54 17.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Фонд "Всемирный форум памяти Холокоста" запустил в социальных сетях кампанию по борьбе с антисемитизмом в преддверии 75-летия освобождения комплекса концлагеря Аушвиц в польском Освенциме советскими войсками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).
"Кампания Stop this story! ("Останови эту историю!") будет первой глобальной инициативой подобного рода, использующей эффекты дополненной реальности в Instagram для создания всемирного движения", - рассказали в ЕЕК.
Акция была запущена за несколько дней до пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме. Организаторы ожидают участие 45 глав государств. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню памяти жертв Холокоста и 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау Красной армией, которые отмечаются 27 января.
К кампании, как отметили в ЕЕК, уже присоединились президент Израиля Реувен Ривлин, супермодель Бар Рафаэли, актриса Ванесса Кирби, бывший игрок НБА Омри Касспи и многие другие международные деятели, актеры, представители шоу-бизнеса и спортсмены.
"Антисемитизм во всех его многообразных формах ежедневно причиняет зло евреям по всему миру в их собственных домах, на улицах, в школах, университетах, синагогах и в интернете, заставляет более 80% европейских евреев опасаться за свою безопасность, и более 40% из них постоянно думать о том, чтобы покинуть свои дома и общины", - приводит пресс-служба слова президента фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" и главы ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.
Он отметил, что один из лучших способов борьбы с антисемитизмом – просвещение людей. А аудитория Instagram, где проходит акция на данный момент, по его мнению, является "важной быстрорастущей демографической группой".
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11 декабря 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Мы предупреждали". Немецкие евреи заявили об угрозе для континента
1200022
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Религия и мировоззрениеРеувен РивлинНовости - Религия и мировоззрениеМоскваИерусалимИзраильОбщество
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