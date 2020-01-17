Международная кампания против антисемитизма запущена в соцсетях

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Фонд "Всемирный форум памяти Холокоста" запустил в социальных сетях кампанию по борьбе с антисемитизмом в преддверии 75-летия освобождения комплекса концлагеря Аушвиц в польском Освенциме советскими войсками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

"Кампания Stop this story! ("Останови эту историю!") будет первой глобальной инициативой подобного рода, использующей эффекты дополненной реальности в Instagram для создания всемирного движения", - рассказали в ЕЕК.

Акция была запущена за несколько дней до пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме. Организаторы ожидают участие 45 глав государств. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню памяти жертв Холокоста и 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау Красной армией, которые отмечаются 27 января.

К кампании, как отметили в ЕЕК, уже присоединились президент Израиля Реувен Ривлин, супермодель Бар Рафаэли, актриса Ванесса Кирби, бывший игрок НБА Омри Касспи и многие другие международные деятели, актеры, представители шоу-бизнеса и спортсмены.

"Антисемитизм во всех его многообразных формах ежедневно причиняет зло евреям по всему миру в их собственных домах, на улицах, в школах, университетах, синагогах и в интернете, заставляет более 80% европейских евреев опасаться за свою безопасность, и более 40% из них постоянно думать о том, чтобы покинуть свои дома и общины", - приводит пресс-служба слова президента фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" и главы ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.