Испания разрешила Каталонии открыть три представительства за границей

МАДРИД, 17 янв – РИА Новости. Каталонские власти с согласия МИД Каталонские власти с согласия МИД Испании собираются открыть свои представительства в Мексике, Аргентине и Тунисе.

Соответствующие указы об открытии представительств в пятницу были опубликованы в официальном журнале женералитета, после чего они считаются вступившими в силу.

Как подтвердила на пресс-конференции официальный представитель испанского правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро, решение об открытии представительств было одобрено МИД Испании. По ее словам, на этот раз документы каталонских властей соответствуют испанскому законодательству, в частности, в них четко определено, что их деятельность будет ограничена коммерческими отношениями, и они "ни в коем случае не заменяют и не являются альтернативой испанским посольствам".

Ранее открытие представительств Каталонии за рубежом неоднократно становилось поводом для критики со стороны МИД Испании. Власти страны оспаривали соответствующие постановления женералитета в судах.

После введения прямого правления Мадрида в Каталонии в октябре 2017 года (в связи с объявлением независимости региональным парламентом) работа всех представительств Каталонии за границей – за исключением брюссельского офиса – была прекращена. Однако уже летом 2018 года каталонские власти объявили о возобновлении работы ряда "посольств" и открытии новых.

В 2018 году МИД Испании обратился в суд в связи с открытием представительств в Великобритании и Ирландии, Германии, США, Италии, Швейцарии и Франции.

В эту пятницу, 17 января, Высший суд Каталонии признал соответствующий указ женералитета недействительным. Однако последствий этого судебного решения не будет, поскольку сам декрет утратил силу еще в сентябре 2019 года - после того, как были приняты шесть новых указов об открытии представительств. Эти документы испанские власти в суде не оспаривали. Таким образом, как пояснили в совете по иностранным делам женералитета, представительства продолжат свою работу.

В конце ноября прошлого года суд временно приостановил предыдущее решение каталонского правительства об открытии представительств в Мексике, Аргентине и Тунисе – также в связи с иском МИД. Испанское внешнеполитическое ведомство заявляло, что подобные представительства используют "как инструмент для продвижения тезисов движения об отделении и очернения международного имиджа Испании", а "открытие представительств наносит ущерб государственным интересам".