Власти Северной Македонии намерены укреплять сотрудничество с Россией

"Премьер Спасовски отметил, что переходное правительство имеет все полномочия для обеспечения продолжения политики и процессов в интересах страны и граждан, среди которых и углубление сотрудничества с РФ. Все начатые дипломатами двух стран процессы, особенно проекты, представляющие взаимную выгоду, инициированные межправкомиссией.., продолжат воплощаться согласно договоренным планам и срокам", - сообщил северомакедонский кабмин.

В Скопье и Охриде 14-15 ноября впервые за пять лет состоялось заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Македонией, в рамках которого прошёл бизнес-форум с упором на деловой сектор и энергетику. По итогам мероприятия стороны парафировали протокол о развитии двустороннего сотрудничества. Российскую делегацию возглавлял замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.