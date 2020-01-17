Власти Северной Македонии намерены укреплять сотрудничество с Россией

БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Северная Македония планирует развивать отношения с Россией, в первую очередь проекты, представляющие взаимную выгоду, заявил премьер страны Оливер Спасовски.
Правительство Северной Македонии во главе с Зораном Заевым 3 января планово ушло в отставку, чтобы уступить техническому кабмину право подготовить парламентские выборы 12 апреля. Переходный кабинет возглавил бывший вице-премьер и глава МВД Спасовски. В пятницу он принял посла РФ Сергея Баздникина и передал письмо с поздравлениями новому премьеру России Михаилу Мишустину.
"Премьер Спасовски отметил, что переходное правительство имеет все полномочия для обеспечения продолжения политики и процессов в интересах страны и граждан, среди которых и углубление сотрудничества с РФ. Все начатые дипломатами двух стран процессы, особенно проекты, представляющие взаимную выгоду, инициированные межправкомиссией.., продолжат воплощаться согласно договоренным планам и срокам", - сообщил северомакедонский кабмин.
В Скопье и Охриде 14-15 ноября впервые за пять лет состоялось заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Македонией, в рамках которого прошёл бизнес-форум с упором на деловой сектор и энергетику. По итогам мероприятия стороны парафировали протокол о развитии двустороннего сотрудничества. Российскую делегацию возглавлял замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
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