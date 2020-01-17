ДНР заявила о гибели трех человек с начала года из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий с начала 2020 года, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 1 по 16 января 2020 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили три военнослужащих... Погибли три военнослужащих республики", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что всего с начала конфликта в ДНР погибли 4898 человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.