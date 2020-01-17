Мизулина попросила проверить данные о ее якобы иностранном гражданстве

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина направит запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку о распространении информации о якобы имеющемся у неё иностранном гражданстве.
"Елена Мизулина направит запрос генеральному прокурору России с просьбой провести проверку по фактам сознательного распространения клеветнической информации и привлечь к ответственности распространителей фейковых новостей", - говорится в сообщении пресс-службы Мизулиной.
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"Я возмущена распространением такой лживой информации, у меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах. С учетом нахождения меня во всех иностранных санкционных списках иностранных государств в связи с моей патриотической позицией по ключевым вопросам политической и государственной повестки в родной стране, заявлять подобное просто смешно. Считаю, что это делается сознательно, и это попытка дискредитировать не только меня лично, но и весь парламент в целом. Это умышленная манипуляция", - цитирует Мизулину ее пресс-служба.
В запросе сенатор намерена попросить "проверить всех лиц, причастных к распространению данной информации, и привлечь их к ответственности".