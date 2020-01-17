Мизулина попросила проверить данные о ее якобы иностранном гражданстве

"Я возмущена распространением такой лживой информации, у меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах. С учетом нахождения меня во всех иностранных санкционных списках иностранных государств в связи с моей патриотической позицией по ключевым вопросам политической и государственной повестки в родной стране, заявлять подобное просто смешно. Считаю, что это делается сознательно, и это попытка дискредитировать не только меня лично, но и весь парламент в целом. Это умышленная манипуляция", - цитирует Мизулину ее пресс-служба.