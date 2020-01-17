Сирийские курды отрицают, что освобождают террористов за плату

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что отрицают сообщения о том, что они освобождают террористов за плату, следует из заявления на сайте пресс-службы SDF.
Ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в пятницу о том, что поступают тревожные сообщения, что SDF за определенную мзду выпускают террористов из спецлагерей, Москва эту информацию проверяет.
24 декабря 2019, 18:25Война в СирииВ МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами
В заявлении пресс-службы SDF отмечается, что эти сообщения, касающиеся находящихся под стражей у SDF боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* не являются точными, поскольку отряды "находятся в контакте и обмениваются мыслями и информацией со всеми государствами, имеющими отношение к вопросу заключенных террористов, в том числе с Россией".
SDF подчеркнули, что продолжают обеспечивать охрану мест содержания заключенных, несмотря на "нападения со стороны Турции".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии