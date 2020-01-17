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Сирийские курды отрицают, что освобождают террористов за плату
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РИА Новости

Сирийские курды отрицают, что освобождают террористов за плату

17:34 17.01.2020 (обновлено: 17:35 17.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что отрицают сообщения о том, что они освобождают террористов за плату, следует из заявления на сайте пресс-службы SDF.
Ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в пятницу о том, что поступают тревожные сообщения, что SDF за определенную мзду выпускают террористов из спецлагерей, Москва эту информацию проверяет.
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В заявлении пресс-службы SDF отмечается, что эти сообщения, касающиеся находящихся под стражей у SDF боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* не являются точными, поскольку отряды "находятся в контакте и обмениваются мыслями и информацией со всеми государствами, имеющими отношение к вопросу заключенных террористов, в том числе с Россией".
SDF подчеркнули, что продолжают обеспечивать охрану мест содержания заключенных, несмотря на "нападения со стороны Турции".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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