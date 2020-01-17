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Больше половины москвичек впервые рожают после 30 лет
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РИА Новости

Больше половины москвичек впервые рожают после 30 лет

17:42 17.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПалата в роддоме в Южно-Сахалинске
Палата в роддоме в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Возраст рожающих женщин в Москве увеличивается, больше половины жительниц города впервые рожают после 30 лет, сообщил журналистам главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев в рамках ассамблеи "Здоровая Москва".
"Из тенденций, которые мы видим в нашей сфере, это то, что наши пациенты становятся старше ... Больше половины наших первородящих пациенток старше 30 лет", - сказал Оленев.
Он отметил, что эта специфика определяет внутреннюю структуру.
"Это определяет нашу внутреннюю структуру, поскольку с увеличением возраста наши пациенты обретают те или иные соматические заболевания. И мы, безусловно, к этому готовы",- сказал Оленев.
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XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.
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