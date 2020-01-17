Больше половины москвичек впервые рожают после 30 лет

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Возраст рожающих женщин в Возраст рожающих женщин в Москве увеличивается, больше половины жительниц города впервые рожают после 30 лет, сообщил журналистам главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев в рамках ассамблеи "Здоровая Москва".

"Из тенденций, которые мы видим в нашей сфере, это то, что наши пациенты становятся старше ... Больше половины наших первородящих пациенток старше 30 лет", - сказал Оленев.

Он отметил, что эта специфика определяет внутреннюю структуру.

"Это определяет нашу внутреннюю структуру, поскольку с увеличением возраста наши пациенты обретают те или иные соматические заболевания. И мы, безусловно, к этому готовы",- сказал Оленев.

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.