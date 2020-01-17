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РИА Наука
2020-01-17T17:34+0300
https://ria.ru/20200117/1563557024.html
Ученые рассказали, как защитить российскую Арктику от микропластика
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РИА Новости

Ученые рассказали, как защитить российскую Арктику от микропластика

17:33 17.01.2020 (обновлено: 17:34 17.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости/Прайм. Усовершенствование очистных сооружений на реках и сокращение потребления пластиковой продукции помогут сократить пластиковое загрязнение в морях российской Арктики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова.
Осенью 2019 года научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" обследовало акватории Белого, Печорского, Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей. В ходе экспедиции было обнаружено, что плавающий пластик регистрируется практически во всех шельфовых морях российской Арктики – в частности, в Карском море, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, сообщили в Центре морских исследований МГУ.
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"Главным источником пластикового загрязнения в Арктике скорее всего являются реки, с которыми выносится мусор от более густозаселенных регионов. В особенности – крупнейшие сибирские реки Обь, Енисей и Лена. Для того чтобы бороться с пластиковым загрязнением, необходимы усилия на различных уровнях… критически важно усовершенствовать системы очистных сооружений рек, а также минимизировать, а по возможности исключить из производства одноразовую пластиковую продукцию", - сообщили в пресс-службе.
В Центре морских исследований отмечают, что во всех морях российской Арктики присутствует поверхностный и подповерхностный микропластик, часто концентрации при этом значительно - в 10 раз и более - ниже, чем, например, в Северной Атлантике, но, тем не менее, арктический океан нельзя считать абсолютно чистым.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в августе 2019 года сообщала, что не считает попадающий в организм микропластик угрозой здоровью людей, но призывает учёных исследовать его влияние.
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РИА НаукаАрктика
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