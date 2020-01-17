Ученые рассказали, как защитить российскую Арктику от микропластика

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости/Прайм. Усовершенствование очистных сооружений на реках и сокращение потребления пластиковой продукции помогут сократить пластиковое загрязнение в морях российской Усовершенствование очистных сооружений на реках и сокращение потребления пластиковой продукции помогут сократить пластиковое загрязнение в морях российской Арктики , сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова.

Осенью 2019 года научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" обследовало акватории Белого, Печорского, Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей. В ходе экспедиции было обнаружено, что плавающий пластик регистрируется практически во всех шельфовых морях российской Арктики – в частности, в Карском море, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, сообщили в Центре морских исследований МГУ.

"Главным источником пластикового загрязнения в Арктике скорее всего являются реки, с которыми выносится мусор от более густозаселенных регионов. В особенности – крупнейшие сибирские реки Обь, Енисей и Лена. Для того чтобы бороться с пластиковым загрязнением, необходимы усилия на различных уровнях… критически важно усовершенствовать системы очистных сооружений рек, а также минимизировать, а по возможности исключить из производства одноразовую пластиковую продукцию", - сообщили в пресс-службе.

В Центре морских исследований отмечают, что во всех морях российской Арктики присутствует поверхностный и подповерхностный микропластик, часто концентрации при этом значительно - в 10 раз и более - ниже, чем, например, в Северной Атлантике, но, тем не менее, арктический океан нельзя считать абсолютно чистым.