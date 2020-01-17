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Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти
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РИА Новости

Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти

17:31 17.01.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется на решение проблем в рамках СВПД, но допускает, что соглашение с Ираном уже не спасти.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Отвечая на вопрос издания Spiegel, не значит ли объявление о запуске механизма разрешения споров, что сделка с Ираном мертва, Боррель ответил, что "риск есть". При этом он вновь подчеркнул, что механизм разрешения споров сам по себе не нацелен на возвращение санкций.
"Хотя Иран говорит, что больше не чувствует себя связанным предписаниями соглашения, это не значит, что Иран также фактически их нарушает. Мы по-прежнему доверяем оценке инспекторов МАГАТЭ в Иране. Она является для нас решающей", - добавил он.
Кроме того, Боррель затронул тему Ирака, которую он назвал "вызывающей еще большее беспокойство, чем Иран".
"Если мы будем бездействовать и смотреть, как Ирак разваливается, мы заплатим очень высокую цену: прогресс последних лет будет потерян, Ирак грозит стать второй Сирией. Мы должны защитить территориальную целостность Ирака", - заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Европа отправить больше военных в Ирак, если уйдут американские войска.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
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Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
После удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны, и премьер-министр Абдель Махди заявил, что начал процедуру вывода иностранных войск из страны, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о наложении санкций на Ирак в случае вывода американских военных. Официальный представитель армии Ирака сообщал, что прекращаются совместные тренировки с американцами, часть из них останется только для консультаций и деятельности, связанной с вооружением.
Ранее комитет по обороне и безопасности парламента Ирака заявил, что между Багдадом и Вашингтоном отсутствуют какие-либо договоренности о создании американских баз на территории Ирака, поэтому "присутствие американских баз в Ираке считается незаконным, особенно в таком количестве". Как пояснил член комитета Али аль-Ганами, на территории Ирака ранее находились около 250 тысяч американских военных, и иракское правительство смогло добиться их выхода в рамках стратегического соглашения с США.
Международное агентство по атомной энергии
15 января, 14:36
МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеЖозеп БоррельВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзИранСШАВ мире
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